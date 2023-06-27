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Жулин: Щербакова может ворваться в топ за счёт того, что она олимпийская чемпионка

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Заслуженный тренер России Александр Жулин ответил на вопрос о возвращении олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на прежний уровень.
Жулин: Щербакова может ворваться в топ за счёт того, что она олимпийская чемпионка
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Думаю, что да, она сильная спортсменка. Она может ворваться в топ лучших за счёт того, что она олимпийская чемпионка. Сможет ли она совмещать соревнования с шоу? Поживём — увидим», — цитирует Жулина РИА Новости.

Напомним, что Анна не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый год из-за перенесённой операции в августе 2022-го.

Ранее сообщалось, что Щербакова раздумывает над возобновлением выступлений в следующем сезоне.

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