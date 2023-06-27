Мишина: у Щербаковой сильный характер, поэтому для неё возможно вернуться в число сильнейших

Татьяна Мишина, тренер группы Алексея Мишина, верит в возвращение олимпийской чемпионки Анны Щербаковой к соревновательной деятельности в следующем сезоне.

«Сильные соперники стимулируют к работе и развивают конкуренцию. Чем выше конкуренция, тем выше уровень мастерства. У Анны сильный характер, поэтому для неё возможно вернуться в число сильнейших фигуристок», — цитирует Мишину РИА Новости.

Напомним, что Анна не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый год из-за перенесённой операции в августе 2022-го.

Ранее сообщалось, что Щербакова раздумывает над возобновлением выступлений в следующем сезоне.