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Гладилин назвал слабое место в составе «Спартака»

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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин назвал позицию в команде, которая требует усиления.

«Бороться с «Зенитом» за чемпионство «Спартак» может и с нынешним составом. Единственное слабое место у красно-белых — это зона центральных защитников. Нужен ещё один хороший футболист на эту позицию», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

3 июня «Спартак», несмотря на поражение в последнем туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1), стал бронзовым призёром чемпионата. Победу в турнире одержал «Зенит». ЦСКА стал вторым.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что Абаскаль приступил к работе до выхода команды из отпуска.

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