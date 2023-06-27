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Умер бывший главный тренер сборной Шотландии по футболу Браун

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На 83-м году жизни скончался бывший главный тренер сборной Шотландии Крэйг Браун.

«Причина смерти специалиста неизвестна, однако наставник умер после непродолжительной болезни в кругу близких родственников», сообщает BBC.

Браун руководил сборной Шотландии на протяжении 70 матчей, что является рекордным показателем в истории национальной команды. Также тренер вывел сборную в финальные части Евро-1996 и ЧМ-199. Специалист включён в зал славы шотландского футбола с 15 ноября 2010 года. 

Ранее ушёл из жизни бывший нападающий казанского «Рубина» Седрик Руссель.

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