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Футболисты «Химок» Долгов и Гудиев подписали контракты с «Факелом»

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Нападающий Александр Долгов и вратарь Виталий Гудиев, выступавшие в минувшем сезоне за подмосковные «Химки», стали футболистами «Факела».

Футболисты перешли в «Факел» на правах свободных агентов, сообщается в Telegram-канале воронежского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

В сезоне-2022/23 Долгов провёл за подмосковный клуб 29 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. У Гудиева 11 матчей, в которых он пропустил 26 мячей и дважды сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игроков в €600 тыс. и €400 тыс. соответственно. 

Ранее «Факел» продлил контракт с футболистом команды Русланом Магалем.

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