Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Романо: Ковачич подпишет контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года

Короткая ссылка
Полузащитник «Челси» Матео Ковачич перейдёт в «Манчестер Сити».
Романо: Ковачич подпишет контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года
  • Gettyimages.ru
  • © Darren Walsh

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, контракт хорватского хавбека с «горожанами» будет действовать до конца июня 2027 года. На прошлой неделе футболист успешно прошёл медицинское обследование.

В нынешнем сезоне Ковачич забил два мяча и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что защитник Кайл Уолкер может продлить контракт с «Манчестер Сити».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить