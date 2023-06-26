Романо: Ковачич подпишет контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года
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Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, контракт хорватского хавбека с «горожанами» будет действовать до конца июня 2027 года. На прошлой неделе футболист успешно прошёл медицинское обследование.
В нынешнем сезоне Ковачич забил два мяча и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что защитник Кайл Уолкер может продлить контракт с «Манчестер Сити».