Corriere dello Sport: «Ювентус» согласовал новый контракт с полузащитником Рабьо

«Ювентус» и полузащитник Адриен Рабьо договорились о продолжении сотрудничества.

Как сообщает Corriere dello Sport, туринский клуб предложил полузащитнику зарплату в размере €7 млн в год.

По информации источника, футболиста это предложение устроило и он готов подписать необходимые бумаги.

В прошедшем сезоне Рабьо принял участие в 48 матчах за туринский клуб во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня.

Ранее сообщалось, что Рабьо может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».