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Corriere dello Sport: «Ювентус» согласовал новый контракт с полузащитником Рабьо

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«Ювентус» и полузащитник Адриен Рабьо договорились о продолжении сотрудничества.
Corriere dello Sport: «Ювентус» согласовал новый контракт с полузащитником Рабьо
  • AP
  • © Luca Bruno

Как сообщает Corriere dello Sport, туринский клуб предложил полузащитнику зарплату в размере €7 млн в год. 

По информации источника, футболиста это предложение устроило и он готов подписать необходимые бумаги.

В прошедшем сезоне Рабьо принял участие в 48 матчах за туринский клуб во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня.

Ранее сообщалось, что Рабьо может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

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