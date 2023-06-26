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Газзаев: ЦСКА необходимо усиление каждой позиции — особенно в обороне и в средней линии

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев объяснил, какие позиции нужно усилить армейскому клубу к предстоящему сезону.
Газзаев: ЦСКА необходимо усиление каждой позиции — особенно в обороне и в средней линии
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Возвращение Фернандеса — хороший шаг. Но клубу необходимо усиление каждой позиции — особенно в обороне и в средней линии. Усиление позиций, которые я назвал, позволит создать серьёзную конкуренцию в борьбе за чемпионство», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

32-летний защитник выступал за армейцев с 2012 по 2022 год. 

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года Фернандес объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с бразильским «Интернасьоналом». 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

По итогам сезона-2022/23 чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА, который в последнем туре разгромил «Ростов», оставив подопечных Валерия Карпина за пределами топ-3. Замкнул тройку призёров РПЛ «Спартак».

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что успех «Зенита» обусловлен финансовой устойчивостью.

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