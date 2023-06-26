Metaratings: «Спартаку» предлагали Маурисио из «Интернасьонала», клуб отказался от игрока

Полузащитник «Интернасьонала» Маурисио мог в летнее трансферное окно перейти в «Спартак».

Как сообщает Metaratings.ru, клубу предлагали приобрести Маурисио, однако «Спартак» отказался от кандидатуры 22-летнего бразильца и не стал делать по нему официальное предложение.

По информации источника, хавбек был готов к переезду в Россию, однако спортивный блок клуба решил, что футболист команде не подходит.

22-летний бразилец в сезоне-2022/23 провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что Абаскаль приступил к работе до выхода команды из отпуска.