Захарян оценил шансы «Динамо» на чемпионство в новом сезоне РПЛ

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о задаче клуба на сезон-2023/24 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сможет ли «Динамо» бороться за чемпионство? Наша задача — прежде всего улучшить результаты и качество игры по сравнению с прошлым сезоном. Естественно, хочется занять место как можно выше», — цитирует Захаряна «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице.

22 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с бывшим тренером «Оренбурга» Марцелом Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

Ранее Захарян высказался о новом главном тренере команды Марцеле Личке.