Хачанов назвал фильмы, которые заставили его прослезиться
- globallookpress.com
- © Panoramic/Keystone Press Agency
«Крёстный отец», «Лицо со шрамом». Из последних понравился «Джентльмены». Вообще, мне нравится творчество Гая Ричи. Какие фильмы заставили прослезиться? «Побег из Шоушенка» и «Человек дождя», — цитирует Хачанова СЭ.
Напомним, что теннисист является второй ракеткой России после Даниила Медведева. В мировом рейтинге ATP Карен находится на 11-й позиции.
Ранее Хачанов рассказал, кого считает величайшим теннисистом в истории.