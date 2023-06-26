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Хачанов назвал фильмы, которые заставили его прослезиться

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Российский теннисист Карен Хачанов поделился своими предпочтениями в кинематографе.
Хачанов назвал фильмы, которые заставили его прослезиться
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Крёстный отец», «Лицо со шрамом». Из последних понравился «Джентльмены». Вообще, мне нравится творчество Гая Ричи. Какие фильмы заставили прослезиться? «Побег из Шоушенка» и «Человек дождя», — цитирует Хачанова СЭ.

Напомним, что теннисист является второй ракеткой России после Даниила Медведева. В мировом рейтинге ATP Карен находится на 11-й позиции.

Ранее Хачанов рассказал, кого считает величайшим теннисистом в истории.

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