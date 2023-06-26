Федотов признался, что хотел бы возвращения Фернандеса в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Федотов прокомментировал возможное возвращение в команду защитника Марио Фернандеса.

«Тут даже лишние слова абсолютно неуместны. Это ещё один лидер наряду с Акинфеевым, боец до мозга костей, который очень классно играет в футбол», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

32-летний защитник выступал за армейцев с 2012 по 2022 год.

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года Фернандес объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с бразильским «Интернасьоналом». 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

Ранее Евгений Гинер сообщил, что Фернандес вернётся в московский клуб.