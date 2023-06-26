Федотов ответил, мог ли Фалькао оказаться в ЦСКА зимой

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал слухи о том, что Рамадель Фалькао мог оказаться в московском клубе зимой.

«Эта тема звучала отдалённо. Но в тех реалиях, в которых сейчас находится российский футбол, мне кажется, такой переход тяжело осуществить», — цитирует Федотова СЭ.

По итогам сезона-2022/23 чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА, который в последнем туре разгромил «Ростов», оставив подопечных Валерия Карпина за пределами топ-3. Замкнул тройку призёров РПЛ «Спартак».

Ранее Федотов заявил, что успех «Зенита» обусловлен финансовой устойчивостью.