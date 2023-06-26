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MD: «Барселона» планирует сегодня объявить о трансфере Гюндогана

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«Барселона» собирается 26 июня объявить о трансфере полузащитника Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити».
MD: «Барселона» планирует сегодня объявить о трансфере Гюндогана
  • globallookpress.com
  • © Rolf Vennenbernd/dpa

По информации Mundo Deportivo, соглашение будет действовать по схеме «2 + 1». Опция продления будет зависеть от количества матчей Гюндогана во втором сезоне.

Контракт немца с «Ман Сити» был рассчитан до 30 июня 2023 года. В прошедшем сезоне он провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Гюндоган получил предложение от «Аль-Иттихада».

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