MD: «Барселона» планирует сегодня объявить о трансфере Гюндогана

«Барселона» собирается 26 июня объявить о трансфере полузащитника Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити».

По информации Mundo Deportivo, соглашение будет действовать по схеме «2 + 1». Опция продления будет зависеть от количества матчей Гюндогана во втором сезоне.

Контракт немца с «Ман Сити» был рассчитан до 30 июня 2023 года. В прошедшем сезоне он провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Гюндоган получил предложение от «Аль-Иттихада».