MD: «Барселона» планирует сегодня объявить о трансфере Гюндогана
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По информации Mundo Deportivo, соглашение будет действовать по схеме «2 + 1». Опция продления будет зависеть от количества матчей Гюндогана во втором сезоне.
Контракт немца с «Ман Сити» был рассчитан до 30 июня 2023 года. В прошедшем сезоне он провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Гюндоган получил предложение от «Аль-Иттихада».