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Массажист Кокорина: «Фиорентина» призывает игрока к себе, но по какому вопросу — неизвестно

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Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о будущем своего клиента.
Массажист Кокорина: «Фиорентина» призывает игрока к себе, но по какому вопросу — неизвестно
  • Gettyimages.ru
  • © Francesco Pecoraro

«Он в отпуске, ещё две недели будет отдыхать. Пока «Фиорентина» призывает его к себе, но по какому вопросу — неизвестно. Саша сам не знает, что будет дальше. У него одно желание — играть!» — цитирует Колесникова Sport24.

32-летний россиянин в прошедшем сезоне выступал в кипрском «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины». Он забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах. Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что Кокорин начнёт летние сборы с «Фиорентиной».

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