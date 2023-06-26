Массажист Кокорина: «Фиорентина» призывает игрока к себе, но по какому вопросу — неизвестно
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«Он в отпуске, ещё две недели будет отдыхать. Пока «Фиорентина» призывает его к себе, но по какому вопросу — неизвестно. Саша сам не знает, что будет дальше. У него одно желание — играть!» — цитирует Колесникова Sport24.
32-летний россиянин в прошедшем сезоне выступал в кипрском «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины». Он забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах. Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что Кокорин начнёт летние сборы с «Фиорентиной».