Поздняков: справедливости в деле Валиевой ждать не приходится
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«Вся система спортивного правосудия за последние полтора года претерпела катастрофические изменения. Поэтому ждать справедливости, я считаю, не приходится», — цитирует Позднякова «Матч ТВ».
В декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после командного турнира Олимпийских игр 2022 года. В январе РУСАДА аннулировало победу фигуристки на чемпионате России.
Ранее сообщалось, что CAS не разглашает имена арбитров, которые рассмотрят допинговое дело Валиевой.