Поздняков: справедливости в деле Валиевой ждать не приходится

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался о расследовании допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Вся система спортивного правосудия за последние полтора года претерпела катастрофические изменения. Поэтому ждать справедливости, я считаю, не приходится», — цитирует Позднякова «Матч ТВ».

В декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после командного турнира Олимпийских игр 2022 года. В январе РУСАДА аннулировало победу фигуристки на чемпионате России.

Ранее сообщалось, что CAS не разглашает имена арбитров, которые рассмотрят допинговое дело Валиевой.