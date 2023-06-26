Романо: Гризманн не перейдёт в «Аль-Наср»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не планирует покидать мадридский клуб.

По информации журналиста Фабрицио Романо, игроку нравится выступать в составе клуба. Он хочет остаться в Мадриде.

Ранее СМИ сообщали, что агенты Гризманна провели встречу с представителями «Аль-Насра».

В прошедшем сезоне француз провёл 48 матчей, забил 16 мячей и сделал 19 результативных передач.

Ранее Гризманн рассказал, как он справился с тем, что главный тренер Дидье Дешам решил сделать капитаном Килиана Мбаппе, а не его.