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Романо: Гризманн не перейдёт в «Аль-Наср»

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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не планирует покидать мадридский клуб.
Романо: Гризманн не перейдёт в «Аль-Наср»
  • Gettyimages.ru
  • © Aitor Alcalde Colomer

По информации журналиста Фабрицио Романо, игроку нравится выступать в составе клуба. Он хочет остаться в Мадриде.

Ранее СМИ сообщали, что агенты Гризманна провели встречу с представителями «Аль-Насра».

В прошедшем сезоне француз провёл 48 матчей, забил 16 мячей и сделал 19 результативных передач.

Ранее Гризманн рассказал, как он справился с тем, что главный тренер Дидье Дешам решил сделать капитаном Килиана Мбаппе, а не его.

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