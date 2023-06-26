Костылев: не исключаю, что ЦСКА неудачно начнёт сезон

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев оценил шансы команды на удачное выступление в следующем сезоне.

«До старта чемпионата может произойти много коллизий. Возможно, кто-то получит травму и выпадет из процесса. Так что я не исключаю, что команда может начать сезон неудачно. Тем более что первые матчи будут выездными, а соперники непростые», — цитирует экс-игрока Euro-Football.

По итогам сезона-2022/23 чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА, который в последнем туре разгромил «Ростов», оставив подопечных Валерия Карпина за пределами топ-3. Замкнул тройку призёров РПЛ «Спартак», уступивший в заключительном туре «Крыльям Советов».

Ранее Владимир Федотов заявил, что успех «Зенита» обусловлен финансовой устойчивостью.