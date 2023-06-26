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Костылев: не исключаю, что ЦСКА неудачно начнёт сезон

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Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев оценил шансы команды на удачное выступление в следующем сезоне.
Костылев: не исключаю, что ЦСКА неудачно начнёт сезон
  • globallookpress.com

«До старта чемпионата может произойти много коллизий. Возможно, кто-то получит травму и выпадет из процесса. Так что я не исключаю, что команда может начать сезон неудачно. Тем более что первые матчи будут выездными, а соперники непростые», — цитирует экс-игрока Euro-Football.

По итогам сезона-2022/23 чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА, который в последнем туре разгромил «Ростов», оставив подопечных Валерия Карпина за пределами топ-3. Замкнул тройку призёров РПЛ «Спартак», уступивший в заключительном туре «Крыльям Советов».

Ранее Владимир Федотов заявил, что успех «Зенита» обусловлен финансовой устойчивостью.

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