Мор считает группу «Спартака» самой интересной в Кубке России

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на итоги жеребьёвки Кубка России по футболу для московского клуба.

«Я бы назвал эту группу самой интересной. «Спартак» старается играть в футбол, «Динамо» при Личке тоже будет это делать. То же самое «Краснодар». И «Пари НН», конечно, будет пытаться отбирать очки», — цитирует Мора «РБ Спорт».

«Спартаку» в соперники попались «Краснодар», московское «Динамо» и нижегородский «Пари НН».

Напомним, что действующим чемпионом Кубка России является ЦСКА, в финале обыгравший «Краснодар».

Ранее Александр Мостовой заявил, что группа «Зенита» в Кубке России легче, чем у «Спартака».