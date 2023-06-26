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Пономарёв считает, что ЦСКА попалась проходная группа в Кубке России

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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв подвёл итоги жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России по футболу для московского клуба.

«Все будут сражаться на пределе своих возможностей. В принципе, играть можно. Но я не скажу, что в группу вошли равные команды. Всё-таки ЦСКА будет повыше классом, чем остальные. Но всё решает Его величество Удача», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Он также добавил, что группа для ЦСКА получилась неплохая и проходная.

24 июня состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России. ЦСКА попал в квартет А, в котором также выступят «Оренбург», «Сочи» и «Факел».

Ранее сообщалось, что РФС утвердил регламент Кубка России сезона-2023/24..

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