Пономарёв считает, что ЦСКА попалась проходная группа в Кубке России
«Все будут сражаться на пределе своих возможностей. В принципе, играть можно. Но я не скажу, что в группу вошли равные команды. Всё-таки ЦСКА будет повыше классом, чем остальные. Но всё решает Его величество Удача», — цитирует Пономарёва Betonmobile.
Он также добавил, что группа для ЦСКА получилась неплохая и проходная.
24 июня состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России. ЦСКА попал в квартет А, в котором также выступят «Оренбург», «Сочи» и «Факел».
Ранее сообщалось, что РФС утвердил регламент Кубка России сезона-2023/24..