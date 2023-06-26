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В ФФФ заявили, что не будут оказывать давление на Мбаппе в случае его перехода в «Реал»

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Глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло прокомментировал слухи об уходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе из клуба.

«Если вы спросите меня, должен ли он остаться, мой ответ таков: «Чем дольше он будет во Франции, тем лучше для французского футбола». Но я, как президент Федерации, не имею права влиять на желания игрока», — цитирует Диалло Footmercato.

В прошедшем сезоне Мбаппе забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Он отказался активировать опцию о продлении соглашения до конца сезона-2024/25. На этом фоне появились слухи о его возможном переезде в «Реал», который готов заплатить за игрока €200 млн.

Ранее сообщалось, что Мбаппе в «Реале» сможет получать около €60 млн.

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