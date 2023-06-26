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Союз ММА России сделал более строгим медицинский контроль для допуска к соревнованиям

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Руководство Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России приняло решение ужесточить медицинский контроль для допуска спортсменов к турнирам.

«Включить в обязанность организаторов региональных и межрегиональных соревнований использование цифровой платформы L-sport с целью учёта и контроля квалификации тренерского и судейского составов проводимых соревнований с возложением персональной ответственности за использование данной цифровой платформы на президентов региональных спортивных федераций, проводящих соревнование», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы федерации.

Также подчёркивается, что главный судья региональных и межрегиональных соревнований не должен допускать к соревнованиям бойцов, которые на предыдущих стартах получили нокаут или технический нокаут. Спортсмены обязаны предоставить в мандатную комиссию актуальные данные о результатах дополнительных исследований магнитно-резонансной и компьютерной томографии.

16-летний спортсмен из Архаринского округа во время одного из поединков получил удар в голову, а позже скончался в реанимации. По словам мэра Белогорска Станислава Мелюкова, трагедия произошла 4 июня во время проведения открытого Кубка спортклуба «Родина», организованного региональным отделением соответствующей федерации. Соревнования проходили в ФОК им. Солнечникова.

Следственный отдел СУ СК России по Амурской области в связи со смертью подростка на соревнованиях по ММА возбудил дело в отношении судьи.

Ранее сообщалось, что Союз ММА России начал проверку после смерти участника турнира в Белогорске.








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