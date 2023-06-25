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В РФС положительно оценили работу Галактионова в молодёжной сборной России

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Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков считает, что игроки молодёжной национальной сборной показывают хорошие результаты под руководством Михаила Галактионова.

«Очень положительно, если в двух словах, каждый тренер ничего глобального принести не может, но профессионализм, с которым работал весь тренерский штаб во главе с Михаилом Михайловичем, позволил нашей сборной выйти в финальную часть чемпионата Европы после долгого перерыва», — цитирует Лексакова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, если бы сборная играла в очередном отборочным цикле, то имела бы все шансы пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2023 года.

«Поэтому сборная работала успешно, игроки развивались», — заключил Лексаков.

39-летний Галактионов работает с молодёжной командой с 2018 года. Тренер вывел сборную на чемпионат Европы — 2021. На этом турнире российские футболисты заняли третье место в группе и не пробилась в плей-офф. Галактионов также является тренером московского «Локомотива». 

Ранее Игорь Шалимов заявил, что «Локомотив» без Артёма Дзюбы — это другая команда.

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