Машкарин: мотивацией для Фернандеса может быть желание стать с ЦСКА чемпионом

Бывший полузащитник ЦСКА Денис Машкарин считает, что Марио Фернандесу стоит вернуться в московскую команду.

«Наверное, Марио хочет с ЦСКА в очередной раз стать чемпионом. Возможно, это такой вызов для самого себя, особенно, когда есть такой серьёзный соперник, как «Зенит», который доминирует. И стимул — попытаться его обыграть, составить конкуренцию и стать чемпионом», — цитирует селекционера армейского клуба «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что Фернандес пригодится ЦСКА в любом случае.

«В раздевалке опытный футболист часто имеет особую ценность и важную роль. Но я уверен, что и как игрок он ещё состоятелен. Так что, конечно, это усиление для ЦСКА», — добавил Машкарин.

32-летний Фернандес выступал за армейцев с 2012-го по 2022 год. После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года Фернандес объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с бразильским «Интернасьоналом». 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

Ранее в ЦСКА назвали маловероятной возможность приезда Вагнера Лава на матчи с «Динамо».







