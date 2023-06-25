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Машкарин: мотивацией для Фернандеса может быть желание стать с ЦСКА чемпионом

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Бывший полузащитник ЦСКА Денис Машкарин считает, что Марио Фернандесу стоит вернуться в московскую команду.

«Наверное, Марио хочет с ЦСКА в очередной раз стать чемпионом. Возможно, это такой вызов для самого себя, особенно, когда есть такой серьёзный соперник, как «Зенит», который доминирует. И стимул — попытаться его обыграть, составить конкуренцию и стать чемпионом», — цитирует селекционера армейского клуба «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что Фернандес пригодится ЦСКА в любом случае.

«В раздевалке опытный футболист часто имеет особую ценность и важную роль. Но я уверен, что и как игрок он ещё состоятелен. Так что, конечно, это усиление для ЦСКА», — добавил Машкарин.

32-летний Фернандес выступал за армейцев с 2012-го по 2022 год. После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года Фернандес объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с бразильским «Интернасьоналом». 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

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