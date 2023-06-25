Семак — о возможном введении плей-офф в РПЛ: кубковая система для футбола не подходит

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что в чемпионате России по футболу не стоит вводить кубковую стадию.

«Кубковая система на выбывание, считаю, для футбола не подходит. Да, есть формула на манер бельгийского чемпионата, которую образно тоже можно назвать «плей-офф», — цитирует Семака сайт Объединения отечественных тренеров по футболу.

По его словам, там на решающем этапе команды делятся на группы с учётом набранных ранее очков и играют дополнительный раунд.

«Где-то это приживается, но мы видим, что в большинстве стран этой системы нет. В том числе у лидеров мирового футбола», — добавил Семак.

После отстранения российских сборных и клубов от международных турниров возникла идея изменения формата проведения чемпионата России.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России по футболу сезона-2023/24.