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Семак — о возможном введении плей-офф в РПЛ: кубковая система для футбола не подходит

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что в чемпионате России по футболу не стоит вводить кубковую стадию.
Семак — о возможном введении плей-офф в РПЛ: кубковая система для футбола не подходит
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Кубковая система на выбывание, считаю, для футбола не подходит. Да, есть формула на манер бельгийского чемпионата, которую образно тоже можно назвать «плей-офф», — цитирует Семака сайт Объединения отечественных тренеров по футболу.

По его словам, там на решающем этапе команды делятся на группы с учётом набранных ранее очков и играют дополнительный раунд.

«Где-то это приживается, но мы видим, что в большинстве стран этой системы нет. В том числе у лидеров мирового футбола», — добавил Семак.

После отстранения российских сборных и клубов от международных турниров возникла идея изменения формата проведения чемпионата России.  

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России по футболу сезона-2023/24.

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