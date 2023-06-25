Семак — о возможном введении плей-офф в РПЛ: кубковая система для футбола не подходит
- © РИА Новости / Сергей Пивоваров
«Кубковая система на выбывание, считаю, для футбола не подходит. Да, есть формула на манер бельгийского чемпионата, которую образно тоже можно назвать «плей-офф», — цитирует Семака сайт Объединения отечественных тренеров по футболу.
По его словам, там на решающем этапе команды делятся на группы с учётом набранных ранее очков и играют дополнительный раунд.
«Где-то это приживается, но мы видим, что в большинстве стран этой системы нет. В том числе у лидеров мирового футбола», — добавил Семак.
После отстранения российских сборных и клубов от международных турниров возникла идея изменения формата проведения чемпионата России.
Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России по футболу сезона-2023/24.