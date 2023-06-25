В «Сочи» заявили, что Жоаозиньо поддерживает форму с командой
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«Мы расстались с Жоаозиньо. Он тренируется с нами и просто поддерживает форму», — цитирует Торосяна «Спорт-Экспресс».
25 июня «Сочи» одержал победу над «Аланией» в товарищеском матче (2:1). Жоаозиньо отметился голом за сочинскую команду.
Об уходе игрока из клуба было объявлено 9 июня. Бразилец выступал за «Сочи» с 2020 года. В прошедшем сезоне он забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.
Ранее Жоаозиньо заявил, что не планирует завершать карьеру.