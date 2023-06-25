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В «Сочи» заявили, что Жоаозиньо поддерживает форму с командой

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Руководитель пресс-службы и клубных медиа «Сочи» Нарек Торосян прокомментировал нахождение в расположении команды нападающего Жоаозиньо.
В «Сочи» заявили, что Жоаозиньо поддерживает форму с командой
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«Мы расстались с Жоаозиньо. Он тренируется с нами и просто поддерживает форму», — цитирует Торосяна «Спорт-Экспресс».

25 июня «Сочи» одержал победу над «Аланией» в товарищеском матче (2:1). Жоаозиньо отметился голом за сочинскую команду.

Об уходе игрока из клуба было объявлено 9 июня. Бразилец выступал за «Сочи» с 2020 года. В прошедшем сезоне он забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.

Ранее Жоаозиньо заявил, что не планирует завершать карьеру.

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