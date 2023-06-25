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Кухарчук близок к переходу в «Пари НН»

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Нападающий Илья Кухарчук может продолжить карьеру в нижегородском «Пари НН».
Кухарчук близок к переходу в «Пари НН»
  • РИА Новости

Экс-форвард московского «Торпедо» близок к переходу в «Пари НН», сообщает Sport24.

Кухарчук 19 июня покинул «Торпедо». Контракт с 32-летним нападающим был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщается в официальном Telegram-канале столичного клуба.

Форвард перешёл в московский клуб в январе, покинув подмосковные «Химки». За автозаводцев спортсмен провёл десять матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в межсезонье проведёт три контрольных матча в Москве.

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