Кухарчук близок к переходу в «Пари НН»

Нападающий Илья Кухарчук может продолжить карьеру в нижегородском «Пари НН».

Экс-форвард московского «Торпедо» близок к переходу в «Пари НН», сообщает Sport24.

Кухарчук 19 июня покинул «Торпедо». Контракт с 32-летним нападающим был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщается в официальном Telegram-канале столичного клуба.

Форвард перешёл в московский клуб в январе, покинув подмосковные «Химки». За автозаводцев спортсмен провёл десять матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в межсезонье проведёт три контрольных матча в Москве.