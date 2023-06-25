Кухарчук близок к переходу в «Пари НН»
- РИА Новости
Экс-форвард московского «Торпедо» близок к переходу в «Пари НН», сообщает Sport24.
Кухарчук 19 июня покинул «Торпедо». Контракт с 32-летним нападающим был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщается в официальном Telegram-канале столичного клуба.
Форвард перешёл в московский клуб в январе, покинув подмосковные «Химки». За автозаводцев спортсмен провёл десять матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Спартак» в межсезонье проведёт три контрольных матча в Москве.