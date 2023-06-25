Шалимов рассказал, что у него нет предложений от клубов

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов рассказал о возвращении к деятельности.

«Когда предложения будут, я сообщу. На эту тему не очень хочу разговаривать. Если говорить на эту тему, то нужно побольше говорить. Есть ли предложения? Нет», — цитирует Шалимова «Спорт день за днём».

Последним клубом, в котором работал специалист, был «Урал». Он покинул команду в августе 2022 года. Также Шалимов тренировал «Ахмат», «Химки», «Краснодар» и другие российские клубы.

Ранее Шалимов заявил, что «Локомотив» без Артёма Дзюбы — это другая команда.