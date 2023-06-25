«Сочи» одержал волевую победу над «Аланией» в товарищеском матче

Футбольный клуб «Сочи» нанёс поражение владикавказской «Алании» в товарищеском матче.

Игра на тренировочной базе «Сочи» завершилась со счётом 2:1 в пользу черноморской команды.

В составе победителей мячи забили Тимофей Шипунов и Жоаозиньо. У проигравших отличился Ислам Машуков.

«Сочи» следующий товарищеский матч проведёт 30 июня. Спарринг-партнёр пока ещё не определён.

Ранее сообщалось, что бразильский защитник португальской «Тонделы» Марсело Алвес продолжит карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» на правах аренды.





