Главный скаут НХЛ — о Мичкове: можно сказать, что это один из главных талантов поколения
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«Можно сказать, что это один из главных талантов поколения.
И он продолжает им оставаться. Просто в последние два сезона мы не видели его на международных турнирах, где бы он мог себя показать», — приводит слова Марра официальный сайт НХЛ.
С 28 по 29 июня в Нэшвилле пройдёт драфт-2023. Мичков входит в первую пятёрку списка новичков.
Нападающий в сезоне-2022/23 выступал за «Сочи», в составе которого он сыграл 27 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 очков (11 + 9).
Ранее сообщалось, что Мичков прилетел в Нью-Йорк перед драфтом НХЛ.