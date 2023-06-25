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Главный скаут НХЛ — о Мичкове: можно сказать, что это один из главных талантов поколения

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Главный скаут НХЛ Дэн Марр высказался о российском нападающем Матвее Мичкове.
Главный скаут НХЛ — о Мичкове: можно сказать, что это один из главных талантов поколения
  • Gettyimages.ru

«Можно сказать, что это один из главных талантов поколения.

И он продолжает им оставаться. Просто в последние два сезона мы не видели его на международных турнирах, где бы он мог себя показать», — приводит слова Марра официальный сайт НХЛ.

С 28 по 29 июня в Нэшвилле пройдёт драфт-2023. Мичков входит в первую пятёрку списка новичков.

Нападающий в сезоне-2022/23 выступал за «Сочи», в составе которого он сыграл 27 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 очков (11 + 9).

Ранее сообщалось, что Мичков прилетел в Нью-Йорк перед драфтом НХЛ.

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