Президент ялтинского «Рубина»: добра от УАФ точно ждать не будем

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников отреагировал на требование Украинской ассоциации футбола (УАФ) исключить Российский футбольный союз (РФС) из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Добра от УАФ точно ждать не будем, от нас сейчас зависит одно — как мы с РФС будем отвечать на эти угрозы», — приводит слова Шапошникова Sport24.

В своём обращении УАФ заявила, что попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в российские чемпионаты являются противоправными.

«Рубин» и «Севастополь» прошли аттестацию для участия в российской Второй лиге.

Ранее в «Севастополе» назвали чушью требование УАФ исключить РФС из ФИФА и УЕФА.