Президент ялтинского «Рубина»: добра от УАФ точно ждать не будем
- РИА Новости
«Добра от УАФ точно ждать не будем, от нас сейчас зависит одно — как мы с РФС будем отвечать на эти угрозы», — приводит слова Шапошникова Sport24.
В своём обращении УАФ заявила, что попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в российские чемпионаты являются противоправными.
«Рубин» и «Севастополь» прошли аттестацию для участия в российской Второй лиге.
Ранее в «Севастополе» назвали чушью требование УАФ исключить РФС из ФИФА и УЕФА.