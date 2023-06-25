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Колыванов: меня не интересуют заявления Украины, наш футбол должен идти своим путём

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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о просьбе Украины лишить Российский футбольный союз (РФС) членства в ФИФА и УЕФА.
Колыванов: меня не интересуют заявления Украины, наш футбол должен идти своим путём
  • Gettyimages.ru

«Украина всегда ставила и будет ставить нам палки в колёса. Мне их заявления до лампочки. Российский футбол должен идти своим путём и не заострять внимания на соседях. 

Крымские клубы находятся и играют на территории Российской Федерации уже девять лет. Так что вполне логично, что они должны принимать участие в соревнованиях под эгидой РФС. А там будь что будет», — заявил Колыванов RT.

Ранее Валерий Газзаев заявил, что судьбу нашего футбола могут решить только ФИФА и УЕФА.

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