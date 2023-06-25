Газзаев: судьбу нашего футбола могут решить только ФИФА и УЕФА

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал заявление Украины лишить членства Российского футбольного союза (РФС) в международных организациях.

«В сезоне-2022/23 весь российский футбол был отстранён от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. И в данный момент РФС ведёт интенсивные переговоры с международными организациями о продолжении нашего потенциального возвращения в европейский футбол в ближайшем будущем и о сохранении членства в этих структурах.

Может ли повлиять на это включение крымских клубов в российские чемпионаты? Всё возможно. Но это будет зависеть от того, в какую сторону уведёт диалог нашего футбольного руководства с коллегами из Европы. Решение, конечно же, остаётся только за ФИФА и УЕФА, ни за кем больше», — сказал Газзаев RT.

Ранее в «Севастополе» назвали чушью требование УАФ исключить РФС из ФИФА и УЕФА.