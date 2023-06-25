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Газзаев: судьбу нашего футбола могут решить только ФИФА и УЕФА

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Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал заявление Украины лишить членства Российского футбольного союза (РФС) в международных организациях.
Газзаев: судьбу нашего футбола могут решить только ФИФА и УЕФА
  • Gettyimages.ru

«В сезоне-2022/23 весь российский футбол был отстранён от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. И в данный момент РФС ведёт интенсивные переговоры с международными организациями о продолжении нашего потенциального возвращения в европейский футбол в ближайшем будущем и о сохранении членства в этих структурах. 

Может ли повлиять на это включение крымских клубов в российские чемпионаты? Всё возможно. Но это будет зависеть от того, в какую сторону уведёт диалог нашего футбольного руководства с коллегами из Европы. Решение, конечно же, остаётся только за ФИФА и УЕФА, ни за кем больше», — сказал Газзаев RT.

Ранее в «Севастополе» назвали чушью требование УАФ исключить РФС из ФИФА и УЕФА.

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