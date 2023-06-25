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Гаврилов приступил к реабилитации после перенесённого инсульта

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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы.
Гаврилов приступил к реабилитации после перенесённого инсульта
  • Gettyimages.ru

«Вчера меня перевели в реабилитационный центр. Теперь начинается процесс реабилитации. Уже было первое занятие, начали потихоньку восстанавливать речь. Буду стараться», — цитирует Гаврилова Sport24

В конце мая 70-летний ветеран был госпитализирован после перенесённого инсульта. 7 июня экс-футболисту московского клуба была проведена операция на сонной артерии.

Ранее член комитета ветеранов столичного клуба Александр Хаджи рассказал о восстановлении Гаврилова после инсульта.

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