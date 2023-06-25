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Тищенко призвал боксёров обратиться с коллективным письмо к МОК в защиту IBA

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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал новость о возможном выходе Азиатской федерации бокса (ASBC) из Международной федерации бокса (IBA) в связи с лишением официального признания организации.
Тищенко призвал боксёров обратиться с коллективным письмо к МОК в защиту IBA
  • Gettyimages.ru

«Каждое подобное решение является очень плохим сигналом для IBA. Но и другие федерации можно понять, всё-таки МОК лишил официального признания международную федерацию. И, чтобы попасть на Олимпийские игры, придётся искать другие пути, ведь соревнования тоже теряют свой статус. Так что у них нет другого выхода, они стали зависимыми от решений МОК.

Разумеется, на пользу развития бокса это не идёт. В первую очередь от этого страдают спортсмены, которым наверняка не нравятся все эти политические манипуляции со стороны европейских политиков. Особенно это относится к российским и белорусским спортсменам. На них оказывается ещё большее давление, чем на других.

Оспаривать решение МОК по IBA нужно. Насколько мне известно, организация обратится в суд. Но и спортсменам можно в этом поучаствовать, обратиться к международному комитету с коллективным письмом и выразить свою позицию. Ведь спортсмены куда важнее всех управленцев и чиновников», — сказал Тищенко RT.

Ранее сообщалось, что азиатская конфедерация бокса намерена выйти из IBA.

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