Daily Mail: Хэмилтон и Mercedes не могут договориться о новом контракте
- Gettyimages.ru
Как сообщает Daily Mail, Хэмилтон хотел бы подписать с Mercedes пятилетний контракт на £250 млн, но в команде не готовы пойти на данные условия.
Mercedes предлагает гонщику контракт на один год с опцией продления на ещё один сезон. Отмечается, что Хэмилтон готов рассмотреть это предложение при условии, что он станет официальным амбассадором Mercedes и будет зарабатывать по £20 млн в год.
Британец выступает за Mercedes с 2013 года.
Ранее Расселл заявил, что ему без разницы, останется ли Хэмилтон в Mercedes или нет.