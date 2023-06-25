Daily Mail: Хэмилтон и Mercedes не могут договориться о новом контракте

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и Mercedes не могут договориться о новом контракте.

Как сообщает Daily Mail, Хэмилтон хотел бы подписать с Mercedes пятилетний контракт на £250 млн, но в команде не готовы пойти на данные условия.

Mercedes предлагает гонщику контракт на один год с опцией продления на ещё один сезон. Отмечается, что Хэмилтон готов рассмотреть это предложение при условии, что он станет официальным амбассадором Mercedes и будет зарабатывать по £20 млн в год.

Британец выступает за Mercedes с 2013 года.

Ранее Расселл заявил, что ему без разницы, останется ли Хэмилтон в Mercedes или нет.