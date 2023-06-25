Поздняков заявил, что Россия останется большой и крепкой олимпийской семьей

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал достижением то, что российские спортсмены держатся, когда им запрещают выступать на международных соревнованиях.

«Сегодня непростые времена, но то, как мы держимся бодро духом, когда нам запрещают выступать — это достижение последнего года. Мы будем оставаться большой и крепкой олимпийской семьей», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Дмитрий Васильев ответил на вопрос о том, надо ли российским спортсменам отказаться от участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.