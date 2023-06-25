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Поздняков заявил, что Россия останется большой и крепкой олимпийской семьей

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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал достижением то, что российские спортсмены держатся, когда им запрещают выступать на международных соревнованиях.
Поздняков заявил, что Россия останется большой и крепкой олимпийской семьей
  • Gettyimages.ru

«Сегодня непростые времена, но то, как мы держимся бодро духом, когда нам запрещают выступать — это достижение последнего года. Мы будем оставаться большой и крепкой олимпийской семьей», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Дмитрий Васильев ответил на вопрос о том, надо ли российским спортсменам отказаться от участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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