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Агент Вагнера Лава сомневается, что нападающий сыграет за ЦСКА в Братском кубке с «Динамо»

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Агент бывшего нападающего московского ЦСКА Вагнера Лава Эвандро Феррейра поделился мнением о возможном участии своего клиента в Братском кубке со столичным «Динамо».
Агент Вагнера Лава сомневается, что нападающий сыграет за ЦСКА в Братском кубке с «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«Вагнер всегда получает приглашение на праздничные матчи. Его пригласили, но я думаю, что его участие в предстоящих встречах очень затруднено из-за бразильского календаря», — приводит слова Феррейры Metaratings.

Братский кубок будет состоять из нескольких товарищеских матчей в честь 100-летия спортивных обществ ЦСКА и «Динамо». Первая встреча состоится 8 июля на «ВЭБ Арене», вторая игра — на следующий день на «ВТБ Арене».

Ранее в ЦСКА назвали маловероятной возможность приезда Вагнера Лава на матчи с «Динамо».

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