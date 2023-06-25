Агент Вагнера Лава сомневается, что нападающий сыграет за ЦСКА в Братском кубке с «Динамо»
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«Вагнер всегда получает приглашение на праздничные матчи. Его пригласили, но я думаю, что его участие в предстоящих встречах очень затруднено из-за бразильского календаря», — приводит слова Феррейры Metaratings.
Братский кубок будет состоять из нескольких товарищеских матчей в честь 100-летия спортивных обществ ЦСКА и «Динамо». Первая встреча состоится 8 июля на «ВЭБ Арене», вторая игра — на следующий день на «ВТБ Арене».
Ранее в ЦСКА назвали маловероятной возможность приезда Вагнера Лава на матчи с «Динамо».