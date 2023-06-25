Месси: победа на чемпионате мира — отличное завершение выдающейся карьеры

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что реализовал самую важную цель в своей карьере.

«Я реализовал самую важную свою цель — выиграл чемпионат мира. Победа на чемпионате мира — отличное завершение выдающейся карьеры», — приводит слова нападающего RMC Sport со ссылкой на beIN Sport.

36-летний аргентинец выиграл чемпионат мира 2022 года, забив семь мячей и отдав три результативные передачи в семи матчах за сборную Аргентины. Он был признан лучшим игроком турнира в Катаре.

Ранее Месси заявил, что его не интересуют индивидуальные рекорды.