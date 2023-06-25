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Washington Post: «Вашингтон Кэпиталз» может переехать в Северную Вирджинию

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» может переехать в другой штат.
Washington Post: «Вашингтон Кэпиталз» может переехать в Северную Вирджинию
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Washington Post, владельцы «Вашингтона» ведут переговоры с властями штата Вирджиния о переезде клуба в Северную Вирджинию.

По информации источника, представители компании Monumental Sports & Entertainment, владеющей командами «Кэпиталс», «Уизардс» и «Мистикс», провели предварительные переговоры относительно возможного размещения арены рядом с новым комплексом HQ2 компании Amazon в районе National Landing в Арлингтоне.

В настоящее время команды НХЛ, НБА и женской НБА играют на стадионе «Кэпитал Уан» в центре Вашингтона, который была открыт в 1997 году.

Новая арена, которая принадлежит основателю и генеральному директору компании Monumental Теду Леонсису, будет находиться в 15 км к югу.

Ранее сообщалось, что владельцы «Пари Сен-Жермен» приобретут долю акций хоккейного и баскетбольного «Вашингтона».

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