Франки: в Миранчуке нет ничего особенного для итальянского футбола
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«Почему «Торино» его не выкупает? Потому что он обычный игрок. В нём нет ничего особенного для итальянского футбола», — приводит слова Франки Metaratings.
В прошедшем сезоне 27‑летний россиянин забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач в 31 матче за туринцев. 16 июня стало известно, что «Торино» готов заплатить за выкуп прав на Миранчука не более €7 млн.
Ранее сообщалось, что «Торино» и «Аталанта» приостановили переговоры по трансферу Миранчука.