Франки: в Миранчуке нет ничего особенного для итальянского футбола

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки назвал полузащитника «Торино» Алексея Миранчука обычным игроком.

«Почему «Торино» его не выкупает? Потому что он обычный игрок. В нём нет ничего особенного для итальянского футбола», — приводит слова Франки Metaratings.

В прошедшем сезоне 27‑летний россиянин забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач в 31 матче за туринцев. 16 июня стало известно, что «Торино» готов заплатить за выкуп прав на Миранчука не более €7 млн.

Ранее сообщалось, что «Торино» и «Аталанта» приостановили переговоры по трансферу Миранчука.