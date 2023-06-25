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Овчинников считает, что футболист «Зенита» Малком сможет получать €3,5 млн только в России

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Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал информацию о том, что нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком зарабатывает €3,5 млн в год.
Овчинников считает, что футболист «Зенита» Малком сможет получать €3,5 млн только в России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Давайте посмотрим на весь наш футбол. Еврокубков у нас нет и пока не предвидится. Поэтому надо уделять время себе. У нас нет российских футболистов с такими зарплатами, а великим заморским мы платим. Где логика?» — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

По мнению тренера, 26-летний бразилец сможет получать €3,5 млн только в России.

«Я не знаю, где Малкому заплатят больше, чем в России. Не думаю, что он нужен топовой европейской команде. Одно дело играть против российских защитников, и совсем другое — против европейских», — сказал он.

В прошедшем сезоне Малком забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее в «Зените» прокомментировали информацию об интересе туринского «Ювентуса» к Малкому.

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