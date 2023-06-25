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Азиатская конфедерация бокса намерена выйти из IBA

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Азиатская конфедерация бокса (ASBC) планирует выйти из состава Международной боксёрской ассоциации (IBA).
Азиатская конфедерация бокса намерена выйти из IBA
  • Gettyimages.ru
  • © FOTOKITA

Как сообщает пресс‑служба ASBC, совет директоров организации рекомендовал внести поправки в Конституцию конфедерации на внеочередном конгрессе и позволить ей присоединиться к той боксёрской федерации, которая будет признана Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Совет директоров и глава ASBC взяли на себя обязательство поддерживать азиатских боксёров в их стремлении к олимпийской мечте. ASBC считает Олимпиаду самым важным событием в мире бокса и лучшим соревнованием для азиатских боксёров. ASBC всеми своими ресурсами поддерживает олимпийское движение и мечты азиатских боксёров», — говорится в заявлении организации.

Также в ASBC отметили, что чемпионат Азии среди молодёжи и юниоров, который должен был пройти в Астане с 14 по 30 июля, перенесён на более поздний срок из‑за сложившейся ситуации.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса.

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