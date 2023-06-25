Осинькин — об итогах жеребьёвки Кубка России: с «Зенитом» всегда интересно играть
«Трудно вообще подобрать соперников, которые всегда бы устраивали. Если отталкиваться от «Зенита», то с ними всегда интересно играть. Проверить себя с сильной командой — это всегда полезно. С другой стороны, они сразу становятся фаворитами», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».
По его мнению, за исключением «Зенита», «группа ровная».
«Уверен, что «Балтика» и «Ахмат» думаю точно так же», — заключил Осинькин.
«Крылья Советов» по итогам жеребьёвки получили в соперники по группе «Зенит», грозненский «Ахмат» и калининградскую «Балтику».
Ранее Осинькин заявил, что российским судьям не хватает опыта.