Попов: у Дзюбы нет нужных качеств, чтобы продолжать играть в основе «Локомотива»

Бывший защитник казанского «Рубина» Алексей Попов считает, что нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба не может в своём возрасте играть на высоком уровне в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Абсолютно не верю в «Локомотив» в следующем сезоне. Если Дзюба продолжит играть в основе — будет очень тяжело. У него уже нет нужных качеств, все свои голы он забил пешком. Поражаюсь, как сильно упал уровень защитников в РПЛ», — цитирует Попова «Матч ТВ».

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Дзюбой до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.

Ранее защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, как называет Дзюбу в команде.