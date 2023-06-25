Кудряшов заявил, что продолжает выступать из-за того, что ему нравится боксировать

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов рассказал, почему не стал окончательно завершать профессиональную карьеру.

«Я её завершил давно, когда начал участвовать во всех этих промоушенах. Выступаю из-за того, что мне нравится боксировать», — цитирует Кудряшова «Матч ТВ».

Спортсмен дал понять, что у него была договорённость на бой в середине лета.

«А июль наступит уже скоро, а конкретики нет, поэтому ничего не могу сказать Напрягает ли ситуация? Нет. Я же говорил, что боксирую ради удовольствия, так что могу ещё немного потерпеть», — добавил боксёр.

Кудряшов в конце апреля победил американца Сэма Шьюмейкера на турнире Pravda Old School Boxing во Владикавказе. Бой завершился в первом раунде нокаутом. На счету 37-летнего россиянина 26 побед и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что поединок Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена возглавит турнир UFC в Нэшвилле.