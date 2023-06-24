Вратарь «Рубина» Дюпин: на душе радость и бабочки в животе после возвращения в РПЛ

Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин признался, что очень счастлив возвращению в элитный дивизион чемпионата России по футболу.

«На душе радость и бабочки в животе, когда возвращаешься в РПЛ. Думаешь, что вот теперь нужно больше не допускать такого. Надо максимально качественно провести сезон», — цитирует Дюпина «Матч ТВ».

Команда из столицы Татарстана одержала победу в чемпионате России в Первой лиге в сезоне-2022/23 и напрямую пробилась в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе высказался о возвращении казанского клуба в РПЛ.