Диас: УЕФА пока не определился с наказанием для «Барселоны» по делу Негрейры
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Об этом сообщает журналист Хосе Феликс Диас в соцсетях.
Отмечается, что это не связано со статусом клуба.
Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.
Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.
Ранее сообщалось, что УЕФА направил «Барселоне» более 70 вопросов по делу Негрейры.