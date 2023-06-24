Диас: УЕФА пока не определился с наказанием для «Барселоны» по делу Негрейры

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ещё не определился с наказанием для «Барселоны» по делу о возможной коррупции.

Об этом сообщает журналист Хосе Феликс Диас в соцсетях.

Отмечается, что это не связано со статусом клуба.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее сообщалось, что УЕФА направил «Барселоне» более 70 вопросов по делу Негрейры.