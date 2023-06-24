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Яковлев: на месте Месси закончил бы карьеру в «Барселоне», показав Роналду, кто настоящий спортсмен

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Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев высказал мнение, что нападающему Лионелю Месси надо было заканчивать карьеру в «Барселоне».

«На месте Месси я бы вернулся в «Барселону». Закончить карьеру там было бы красиво и правильно. Тем самым он бы показал Роналду и всему миру, кто настоящий спортсмен», — цитирует Яковлева Sport24.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В минувшем сезоне форвард забил 20 голов и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. 1 июля Месси подпишет контракт с клубом «Интер Майами».

По информации ESPN, тренерский штаб рассчитывает, что форвард впервые сыграет за команду 21 июля в матче с мексиканским клубом «Крус Асуль» в рамках группового этапа турнира Leagues Cup.

Ранее президент «Интер Майами» рассказал, как клуб готовит игроков к приезду Месси.

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