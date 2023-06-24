Спортивный директор «Оренбурга» не ожидал, что Личка заберёт в «Динамо» четырёх помощников

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев был немного удивлён тем, что Марцел Личка забрал с собой в московское «Динамо» четырёх специалистов.

«Немного неожиданно, что Марцел забрал с собой других специалистов. С ним ушли четыре человека. Поэтому небольшой цейтнот был, но мы всё решили, и, на мой взгляд, довольно неплохо», — сказал Андреев «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что руководство команды с новым главным тренером определилось быстро.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 46 очками финишировал на седьмой позиции.

Новым тренером «Оренбурга» стал чех Иржи Ярошик, известный по выступлениям в московском ЦСКА и самарских «Крыльях Советов».

Ранее Игорь Корнеев назвал нового главного тренера «Динамо» Личку примером для подражания.