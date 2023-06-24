Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Спортивный директор «Оренбурга» не ожидал, что Личка заберёт в «Динамо» четырёх помощников

Короткая ссылка
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев был немного удивлён тем, что Марцел Личка забрал с собой в московское «Динамо» четырёх специалистов.

«Немного неожиданно, что Марцел забрал с собой других специалистов. С ним ушли четыре человека. Поэтому небольшой цейтнот был, но мы всё решили, и, на мой взгляд, довольно неплохо», — сказал Андреев «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что руководство команды с новым главным тренером определилось быстро.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 46 очками финишировал на седьмой позиции.

Новым тренером «Оренбурга» стал чех Иржи Ярошик, известный по выступлениям в московском ЦСКА и самарских «Крыльях Советов».

Ранее Игорь Корнеев назвал нового главного тренера «Динамо» Личку примером для подражания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить